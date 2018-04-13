محافظ سوهاج : ضبط 120 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أنه تم ضبط 120 كيلو مصنعات لحوم وأغذية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بمدينة سوهاج خلال حملة لمديرية الطب البيطرى لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية ، وذلك خلال مرورها على عدد من المطاعم بمدينة سوهاج للتفتيش علي اللحوم ومدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة وسلامة المعروض من اللحوم .

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف مدير عام الطب البيطرى فى بيان للمحافظة ، أن المديرية قامت بحملة مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية وبالتنسيق مع الصحة ومكتب مراقبة الأغذية بسوهاج ، ومباحث التموين بالمرور علي محلات اللحوم والمجمدات والمطاعم ، وأسفرت الحملة عن ضبط إجمالي 120 كيلو مصنعات لحوم وأغذية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وحرر بذلك محضر جنحة بقسم ثان سوهاج وتم العرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

وشدد المحافظ على مسئولى الطب البيطرى والصحة والتموين والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية ومكافحة الجرائم التموينية بشتى انواعها لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين .