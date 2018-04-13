محافظ الحديدة اليمنية: أوضاع السكان بالمحافظة مأساوية بسبب الميليشيات الحوثية

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وصف محافظ الحديدة الحسن على، أوضاع السكان فى المناطق التى تسيطر عليها الميليشيات الحوثية فى المحافظة بالمأساوية، مؤكدا عزم الجيش الوطنى اليمنى والتحالف العربى على طرد الميليشيات من المحافظة بالكامل.

وقال محافظ الحديدة - فى تصريح لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية - " إن المواطن اليمنى يجد صعوبة فى الحصول على الدواء وممارسة حياته اليومية بسبب الاضطهاد والتعنت من قبل تلك الميليشيات"، مشيدا فى الوقت ذاته بالانتصارات الأخيرة التى حققها الجيش والتحالف بتحرير جبهة ميدى وطرد الحوثيين من أهم معاقلهم، وفى سياق متصل، أفادت مصادر محلية يمنية بأن قوات الشرعية أحرزت تقدما فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء واستعادة السيطرة على سوق قاينة وسلسلة من الجبال المحيطة بالمنطقة.