video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر: 20 أبريل افتتاح عالمى لتمثال جديد للملك رمسيس الثانى

الجمعة، 13 أبريل 2018 08:22 ص
محافظ الأقصر: 20 أبريل افتتاح عالمى لتمثال جديد للملك رمسيس الثانى محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر أنه سيتم افتتاح ترميم وإعادة تركيب تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر فى حفل عالمى يوم 20 أبريل الجارى، وذلك بحضور قيادات الآثار والثقافة ودبلوماسيين أجانب، ووسائل إعلام عالمية لتغطية الحدث الثانى بعد عام فى نفس الموقع بمعبد الأقصر.

 

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع وإعادة تركيب التمثال الأول فى 18 أبريل العام الماضى، لاقى دعم واستحسان عالمى، وقرر رجال الآثار بالأقصر استكمال العمل والدخول فى ترميم التمثال الجديد وتم إنهاؤه فى فترة قياسية أيضاً، والذى تم تحديد موعد افتتاحه رسمياً فى يوم 20 أبريل الجارى، حيث كان قد بدأ رجال البعثة الأثرية المصرية العمل فيه بعد الحصول على الموافقات اللازمة العام الماضى، والذى كان محطم منذ أكثر من 1600 سنة، فتم البدء فى تجهيز مخطط إعادة ترميم وتركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى.

 

وكان قد قام فريق البعثة الآثرية المصرية التى يشرف عليها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالعمل فى إعادة تمثال جديد للملك العظيم "رمسيس الثانى" إلى موقعه الأصلى بواجهة المعبد داخل معبد الأقصر بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، وذلك بعد نجاح كبير فى التمثال الأول الذى تم ترميمه وإعادته لموقعة واحتفل به العالم أجمع العام الماضى، حيث قامت البعثة بتجميع وترميم التمثال ووضع القاعدة، وتم تركيب رأس التمثال عليه وإنهاء كل التفاصيل النهائية للترميم والتثبيت للتمثال الذى يزيد وزنه عن 70 طنا بارتفاع أكثر من 12 مترا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل إعادة تجميع وتركيب تمثال جديد للملك "رمسيس الثاني" بواجهة معبد الأقصر.. البعثة المصرية تنهي 90% من العمل وترفع أجزاءه علي قاعدته الأصلية.. و 50 رجل آثار وترميم وعمال يشاركون بالحدث

الاقصر

اخبار الاقصر

تمثال رمسيس الثاني

اخبار مصر

محافظ الاقصر

معبد الاقصر

الملك رمسيس الثاني

وزارة الاثار

اخبار المحافظات




لا تفوتك
محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

تنظيم الحمدين الإرهابى يطلب مرتزقة من دول أفريقية للعمل بالأجهزة الأمنية

تنظيم الحمدين الإرهابى يطلب مرتزقة من دول أفريقية للعمل بالأجهزة الأمنية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

حرب تكسير العظام داخل "الشرق" الإخوانية.. مفصولون من الفضائية يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور.. ويتوعدون بفضحه أمام ممولى القناة التمويل.. ومعتز مطر يشرف على مذابح العاملين بضوء أخضر من قادة الجماعة الإرهابية

حرب تكسير العظام داخل "الشرق" الإخوانية.. مفصولون من الفضائية يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور.. ويتوعدون بفضحه أمام ممولى القناة التمويل.. ومعتز مطر يشرف على مذابح العاملين بضوء أخضر من قادة الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة