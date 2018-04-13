محافظ الأقصر: 20 أبريل افتتاح عالمى لتمثال جديد للملك رمسيس الثانى







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر أنه سيتم افتتاح ترميم وإعادة تركيب تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر فى حفل عالمى يوم 20 أبريل الجارى، وذلك بحضور قيادات الآثار والثقافة ودبلوماسيين أجانب، ووسائل إعلام عالمية لتغطية الحدث الثانى بعد عام فى نفس الموقع بمعبد الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع وإعادة تركيب التمثال الأول فى 18 أبريل العام الماضى، لاقى دعم واستحسان عالمى، وقرر رجال الآثار بالأقصر استكمال العمل والدخول فى ترميم التمثال الجديد وتم إنهاؤه فى فترة قياسية أيضاً، والذى تم تحديد موعد افتتاحه رسمياً فى يوم 20 أبريل الجارى، حيث كان قد بدأ رجال البعثة الأثرية المصرية العمل فيه بعد الحصول على الموافقات اللازمة العام الماضى، والذى كان محطم منذ أكثر من 1600 سنة، فتم البدء فى تجهيز مخطط إعادة ترميم وتركيب تمثال جديد للملك رمسيس الثانى.

وكان قد قام فريق البعثة الآثرية المصرية التى يشرف عليها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالعمل فى إعادة تمثال جديد للملك العظيم "رمسيس الثانى" إلى موقعه الأصلى بواجهة المعبد داخل معبد الأقصر بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، وذلك بعد نجاح كبير فى التمثال الأول الذى تم ترميمه وإعادته لموقعة واحتفل به العالم أجمع العام الماضى، حيث قامت البعثة بتجميع وترميم التمثال ووضع القاعدة، وتم تركيب رأس التمثال عليه وإنهاء كل التفاصيل النهائية للترميم والتثبيت للتمثال الذى يزيد وزنه عن 70 طنا بارتفاع أكثر من 12 مترا.