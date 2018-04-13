video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور..65 عضوا يدلون بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بجنوب سيناء

الجمعة، 13 أبريل 2018 05:55 م
فيديو وصور..65 عضوا يدلون بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بجنوب سيناء انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بجنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

انطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين بجنوب سيناء لاختيار 3 أعضاء تحت السن من بين 24 مرشحا و3 آخرين فوق السن من بين 22 مرشحا و3 مرشحين بمنطقة شرق الدلتا لاختيار عضوين.

وقال الدكتور رمضان محمد نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بان انتخابات التجديد النصفى بدأت اليوم تحت إشراف المستشار أحمد عبد القادر حيث يدلى 65 عضوا من الجمعية العمومية أصواتهم لاختيار من يمثلهم على مستوى الجمهورية مشيرا أن غلق باب التصويت الساعة السادسة مساء.

 


 

 


 

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نقيب البيطريين يصوت بانتخابات التجديد النصفى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار انتخابات الطب البيطرى بجنوب سيناء




لا تفوتك
"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج

قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الزمالك يطالب عبد الله السعيد بالصمت فى رسالة خاصة

الزمالك يطالب عبد الله السعيد بالصمت فى رسالة خاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة