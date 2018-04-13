فى استجابة لليوم السابع.. محافظ سوهاج يقرر علاج شقيقتين مصابتين بإعاقه ذهنية







سوهاج – عمرو خلف

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج علاج الشقيقتين بسمة 20 عاما ورحمة 14 عاما بمركز المنشأة على نفقة الدولة، بعد أن أصيبتا منذ ولادتهما بإعاقة ذهنية، وتكليف مسئولى مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم وتوفيرالرعاية الصحية لهم.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لما نشرته "اليوم السابع"، صباح اليوم تحت عنوان " صور.. مأساة شقيقتين بسوهاج تعانيان من إعاقة ذهنية وأسرتهما تطالب بعلاجهما".

وشدد المحافظ على سرعة فحص الشقيقتين " بسمة " و " رحمة " وعلاجها على نفقة الدولة والاطمئنان على حالتها الصحية فى أقرب وقت ممكن، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية ببحث الحالة الاجتماعية لأسرة الشقيقتين وتقديم المساعدات اللازمة لها.

وأضاف عبد المنعم أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتحقيق الحياة الكريمة دون تفرقة بين المواطنين، وأن الدستور المصرى كفل للجميع حق الرعاية الصحية والاجتماعية.