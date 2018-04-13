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فرقة الأقصر للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان الشارقة

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:23 م
فرقة الأقصر للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان الشارقة فرقة الفنون الشعبية - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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تسافر فرقة الأقصر للفنون الشعبية لإمارة الشارقة، غداً السبت، للمشاركة فى مهرجان أيام الشارقة التراثى فى الفترة من 14 حتى 22 أبريل الجارى، وتعد هذه المشاركة هى الثانية للفرقة فى مهرجان أيام الشارقة التراثى والمشاركة الثالثة فى الإمارات بشكل عام حيث شاركت فى الاحتفال بالعيد الوطنى لدولة الإمارات.

 

يذكر أن فرقة الأقصر للفنون الشعبية سبق وأن قدمت عروضها فى أمريكا وفرنسا وتونس وأغندا وأريتريا، ونالت عروض فرقة الأقصر استحسان وإعجاب كافة الدول العربية والعالمية التى شاركت بعروض فيها مؤخراً.


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