غدا ..فصل التيار الكهربى عن 12 منطقة بمنفلوط فى أسيوط







أسيوط - ضحا صالح

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط ، عن انقطاع الكهرباء بدًء من غدا السبت وحتى الخميس القادم ، ولفترة تتجاوز الـ9 ساعات ب12 منطقة بنواحى المركز وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وكانت رئاسة المدينة تحت اشراف نائب رئيس المدينة والقائم بأعمالها قد تلقت إشارة من مدير عام ديوان المجلس وهندسة الكهرباء يفيد فصل التيار الكهربى من الساعة الثامنة صباحا الى الخامسة عصرا ولمدة 9 ساعات كاملة من السبت الى الخميس.

وأوضحت الإشارة انه سيتم فصل التيار الكهربى عن " العتامنة غرب بنى عدى البحرية مطحن بودى ، بنى عدى الوسطى ، عزبة شكشك، وعليو ومنطقة المستشفى، وعزبة الدرنكى ومحركة، والبهايجة ، مصنع المياه، ومنطقة النزلة" وعلى المواطنين اتخاذ اللازم.