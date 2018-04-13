غدا.. طنطا المحطة الأولى لانطلاق جولات " تيكنى 2018" للتكنولوجيا

غدا.. طنطا المحطة الأولى لانطلاق جولات " تيكنى 2018" للتكنولوجياالجمعة، 13 أبريل 2018 07:26 م
احمد ضيف صقر محافظ الغربيه
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تشهد مدينة طنطا غدا السبت 14 أبريل انطلاق أولى جولات قمة تيكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال2018، والتي ستشمل 8 محافظات بأقاليم الدلتا والقناة وصعيد مصر للمرة الثانية، وهي الغربية، الدقهلية، بورسعيد، السويس، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأخيرًا أسوان، والتي تعقد تحت رعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت، وبمشاركة "أكاديمية البحث العلمي"، و "مصر تبدأ"، و "أنوفنتشورز"، و "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة في المحافظات التي يتواجدون بها فعليًا.
وصرح طارق القاضي مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال فى بيان أن جولات تكني تأتي استكمالًا للنجاح المدوي لما تم في العام الماضي من حملات ترويجية على طريقة قمة اليوم الواحد مختلفة شملت ثمان محافظات، والتي شملت في صعيد مصر أسيوط، وسوهاج، وأسوان، وتليها جولات الدلتا التي ضمت: الزقازيق، طنطا، المنصورة، وضمت جولة مدن إقليم القناة السويس، وبورسعيد، وشارك فيها خلالها 46 متحدثًا، وساهمت في تمكين أكثر من 1650 من رواد الأعمال من خلال ورش العمل والجلسات وحلقات النقاش المفتوحة.
وأضاف أن الهدف الرئيس لجولات تيكني يتمثل في توفير الموارد التي تحتاجها أي شركة ناشئة مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملي، مشيرًا إلى أن كل جولة من الجولات صممت بشكل يتناسب وخصوصية كل محافظة واحتياجاتها، إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكني منذ تأسيسها.
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