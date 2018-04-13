عودة الكهرباء لمدينة أسوان الجديدة بعد انقطاعها 10 ساعات متواصلة بسبب عطل فنى

شهدت مدينة أسوان الجديدة، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة لمدة 10 ساعات متواصلة بسبب عطل فنى مفاجئ بأحد الكابلات الرئيسية، قبل أن يعود التيار مرة أخرى للمدينة.

وأكد محمد معاذ، أحد سكان مدينة أسوان الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم يعيشون مأساة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى بالمدينة ولفترات طويلة، وكان أخرها اليوم الجمعة، حيث انقطع التيار من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة السادسة والنصف مساء، وسبقه انقطاع التيار أيضا ليلة الجمعة لنحو ساعتان ونصف.

وأضاف قاسم السيد، أحد السكان بمدينة أسوان الجديدة، أن المدينة تشهد باستمرار انقطاع للكهرباء يمتد لساعات طويلة، وقبل شهرين وصلت ساعات انقطاع الكهرباء عن المدينة إلى ما يزيد عن 19 ساعة متواصلة، ويستمر انقطاع الكهرباء بالتزامن مع حلول فصل الصيف الذى تتزايد معه الأعطال، خاصة أن المدينة حتى اليوم تعتمد فى مصدر الكهرباء على محولات كهربائية، ولم يتم ربطها بالمحطة الرئيسية حتى اليوم.

وناشد طه عبد العظيم، أحد السكان أيضا بالمدينة، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان واللواء مجدى حجازى محافظ اسوان، الاهتمام بالمرافق الأساسية للمدينة الجديدة والتى يساهم عملها بانتظام فى زيادة التدفقات السكنية، لأن انقطاع هذه الخدمات الأساسية قد يؤثر بالسلب على إقامة السكان بالمدينة الجديدة غرب النيل بأسوان، وعزوف عدد كبير من سكانها لعدم توافر الخدمات الاساسية بشكل منتظم.

ومن جانبه، صرح المهندس محمد رشدى، رئيس قطاع الكهرباء بأسوان، بأن انقطاع التيار الكهربائى عن الحى الثانى بمدينة أسوان الجديدة نتيجة عدد من الأعطال العديدة فى مناطق متفرقة بمدينة أسوان الجديدة، وتم إصلاح الأعطال وعودة التيار مرة أخرى للمناطق المحرومة.