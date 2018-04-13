ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويفالجمعة، 13 أبريل 2018 01:20 م
دقيق مدعم-أرشيفية
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.
وحررت الحملة القضية رقم 81 جنح مركز سمسطا لسنة 2018 ضد "هانى ف.ج.م"- 42 سنة مقيم مدينة سمسطا، تاجر لقيامة بتجميع 3 أطنان دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه فى السوق السوداء.
تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
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