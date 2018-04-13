ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وحررت الحملة القضية رقم 81 جنح مركز سمسطا لسنة 2018 ضد "هانى ف.ج.م"- 42 سنة مقيم مدينة سمسطا، تاجر لقيامة بتجميع 3 أطنان دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه فى السوق السوداء.