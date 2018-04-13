ضبط كهربائى طعن طالب بمفك لجلوسه على سيارته ببنها







القليوبية نيفين طه

أصيب طالب بجرح طعنى بالصدر، إثر قيام كهربائى بطعنه بـ"مفك" لجلوسه على سيارته بدائرة قسم ثان بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى الرائد اسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثان بنها، إخطارا من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعويوسف. ا 23سنه طالب، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال المدعو محمد أسامة 16 طالب ( شقيق المصاب ) قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعوحسانين ا. ا 26سنه،كهربائى، لجلوسه على إحدى السيارات أمام الورشة خاصته المجاوره لمحل سكنهم.

تطورت لمشاجرة قام على آثرها بإستدعاء شقيقه "المجنى عليه" لمناصرته، ولدى حضوره قام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بآله حاده ( مفك ) محدثاً إصابته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بارشادة ضبط المفك المستخدم فى الحادث والتحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2514 جنح قسم ثان بنها لسنة 2018 وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.