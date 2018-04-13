ضبط عاملين بحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 850 ألف صاروخ ألعاب نارية بحوزة متهمان بمركزى الشواشنة وإبشواى وتم تحرير المحاضر اللازمة لهما وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بضبط عبد التواب ع ع 59 سنة عامل ومقيم قرية النزلة بمركز الشواشنة وبحوزته 600 ألف صاروخ ألعاب نارية وتحرر المحضر رقم 727 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تم ضبط 250 ألف صاروخ ألعاب نارية بمخزن ملك محمد م ع 43 سنة عامل ومقيم عزبة عبد الغنى بمركز إبشواى وتحرر المحضر رقم 154 لسنة 2018 إداري مركز ابشواى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.