صور..65 عضوا يدلون بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين بجنوب سيناء لاختيار 3 أعضاء تحت السن من بين 24 مرشحا و3 آخرين فوق السن من بين 22 مرشحا و3 مرشحين بمنطقة شرق الدلتا لاختيار عضوين.

وقال الدكتور رمضان محمد نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بان انتخابات التجديد النصفى بدأت اليوم تحت إشراف المستشار أحمد عبد القادر حيث يدلى 65 عضوا من الجمعية العمومية أصواتهم لاختيار من يمثلهم على مستوى الجمهورية مشيرا أن غلق باب التصويت الساعة السادسة مساء.











