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الجمعة، 13 أبريل 2018 06:55 م
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صور.. سفينة حربية روسية تتجه إلى شرق البحر المتوسط عبر تركيا

الجمعة، 13 أبريل 2018 06:13 م
صور.. سفينة حربية روسية تتجه إلى شرق البحر المتوسط عبر تركيا سفينة حربية روسية


كتب عبد الوهاب الجندى
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نشرت وكالة أنباء رويترز، مجموعة من الصور تظهر سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية تعبر مضيق البسفور في تركيا، ومتجهه إلى البحر المتوسط.

الجدير بالذكر أن هناك حال من التأهب فى صفوف الجيش الروسى بقوات الجوية والبحرية وكذلك الدفاعات الجوية المتواجدة فى الأراضى والقواعد السورية، بعد تهديدات أمريكية أوروبية بتوجيه ضربة عسكرية ضد حكومة دمشق على إثر مزاعم باستخدام الأسلحة الكيماوية فى دوما السورية.

السفينة الروسية
السفينة الروسية

 

السفينة تحمل رقم 152
السفينة تحمل رقم 152

 

عبور مضيق البسفور
عبور مضيق البسفور

 


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