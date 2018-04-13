صور.. سفينة حربية روسية تتجه إلى شرق البحر المتوسط عبر تركيا

صور.. سفينة حربية روسية تتجه إلى شرق البحر المتوسط عبر تركياالجمعة، 13 أبريل 2018 06:13 م
سفينة حربية روسية
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نشرت وكالة أنباء رويترز، مجموعة من الصور تظهر سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية تعبر مضيق البسفور في تركيا، ومتجهه إلى البحر المتوسط.
الجدير بالذكر أن هناك حال من التأهب فى صفوف الجيش الروسى بقوات الجوية والبحرية وكذلك الدفاعات الجوية المتواجدة فى الأراضى والقواعد السورية، بعد تهديدات أمريكية أوروبية بتوجيه ضربة عسكرية ضد حكومة دمشق على إثر مزاعم باستخدام الأسلحة الكيماوية فى دوما السورية.
السفينة الروسية
السفينة تحمل رقم 152
عبور مضيق البسفور
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