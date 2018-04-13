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صور.. إقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة البيطريين فى أسيوط

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:08 م
صور.. إقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة البيطريين فى أسيوط جانب من الانتخابات


أسيوط - محمود عجمى
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توافد الأطباء على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة أسيوط الفرعية، اليوم الجمعة، وتُجرى  فى مقر نادى نقابة المهندسين بوسط مدينة أسيوط.

 

وقال الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم نقيب الأطباء البيطريين بأسيوط ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة إن الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائى برئاسة المستشارين وليد حنفى وأحمد السيد بمجلس الدولة.

 

وأشار صلاح الدين إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بأسيوط يبلغ عددهم 2800 طبيب، يحق لمن سدد اشتراكات النقابة حتى 2017 التصويت فى الانتخابات.

 

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط أن 4 مرشحين يتنافسون على مقعد جنوب الصعيد، بينما يتنافس 22 مرشحا على 3 مقاعد النقابة العامة فوق 15 سنة، بينما يتنافس 29 مرشحا على 3 مقاعد النقابة العامة تحت 15 سنة.

 

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جانب من الانتخابات
 
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انتخابات البيطريين
 
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لجان الانتخابات

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