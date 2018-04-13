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صور.. أهالى الجمهود ببنى سويف: تراكم القمامة بالترعة يعيق وصول المياه لأراضينا

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:00 ص
صور.. أهالى الجمهود ببنى سويف: تراكم القمامة بالترعة يعيق وصول المياه لأراضينا أهالى قرية الجمهود


بنى سويف - هانى فتحى
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تحولت قرية الجمهود التابعة لمركز الفشن أقصى جنوب محافظة بنى سويف لمستنقع من المشاكل لبعدها عن أنظار المسئولين، لتتحول حياة أهالى القرية إلى جحيم. فالمئات من الأفدنة الزراعية بنطاق القرية تحولت إلى بوار وأصبحت الأملاح علامة مميزة لها بعدما تحولت المحاصيل الزراعية من اللون الأخضر للأصفر لنقص مياه الشرب.

عصام محمد أحد من أهالى القرية أكد لـ"اليوم السابع" أن تعطل مغذى منسابة الدائم السبب الرئيسى فى نقص مياه الرى القادمة إلى القرية، إضافة إلى عدم وصول المياه داخل الترعة القادمة للقرية من مركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا.

فيما قال محمود عبدالرحمن أحد الأهالى، إن الأراضى الزراعية بالقرية تحولت إلى أراضى بور وتركها المزارعون ومنهم من خرج للعمل فى مجال المعمار بمدينة القاهرة والمدن الجديدة بعدما توقف وصل المياه للقرية.

من جانبه أكد مصدر مسئول داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن أن الوحدة المحلية بلغت مديرية الرى بضرورة تطهير القرية وتم تطهيرها أكثر من مرة، إلا أن الأهالى يلقون القمامة بها، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية بصدد إرسال بيانات القرية لوضعها فى خطة الرى المغطى.

ترعة قرية الجمهود
ترعة قرية الجمهود

 

انعدام وصول المياه فى قرية الجمهود
انعدام وصول المياه فى قرية الجمهود

 

اهالى قرية الجمهود
اهالى قرية الجمهود

 

كثرة القمامة فى القرية
كثرة القمامة فى القرية

 

القمامة تملئ ترعة القرية
القمامة تملئ ترعة القرية

 

انتشار الحشائش فى ترعة الجمهود
انتشار الحشائش فى ترعة الجمهود

 

ترعة الجمهود
ترعة الجمهود

 


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