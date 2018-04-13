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شركة لبنانية تعلن استمرارها فى تجنب الطيران بالأجواء السورية حتى الاثنين المقبل

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:42 م
شركة لبنانية تعلن استمرارها فى تجنب الطيران بالأجواء السورية حتى الاثنين المقبل طيران الشرق الأوسط اللبنانية


بيروت (أ ش أ)
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أنها مستمرة بتجنب الطيران فى الأجواء السورية حتى مساء الاثنين المقبل.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الجمعة، دون المزيد من التفاصيل.

وعدلت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية مسار بعض رحلاتها إلى أوروبا والخليج العربى تفاديا للتحليق فوق الأراضي السورية.

وقد حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من احتمال شن غارات أمريكية على سوريا.

 

 


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