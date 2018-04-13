سكرتير عام البحر الأحمر: قطاع البناء والتشييد هو قاطرة التنمية فى مصر

سكرتير عام البحر الأحمر: قطاع البناء والتشييد هو قاطرة التنمية فى مصرالجمعة، 13 أبريل 2018 09:13 م
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
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قال اللواء عصام الليثى، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وممثل محافظ البحر الأحمر، فى المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا النانو، إن قطاع البناء والتشييد يعد قاطرة التنمية فى مصر.
وأضاف اللواء عصام الليثى، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا النانو، أن التقدم فى استخدام مثل هذه التكنولوجيا يعود بالنفع على مصر وينهض بالاقتصاد المصرى.
ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولى العاشر لتكنولجيا النانو مع عودة الطيران الروسى والسياحة الروسية لمصر، وهو ما أدى إلى تضاعف أعداد المشاركين فى المؤتمر الدولى العاشر لتكنولجيا النانو، وزيادة أعداد الورقيات البحثية إلى (105) ورقات بحثية (92 بحث مصرى وعربى + 13 بحث أجنبى).
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