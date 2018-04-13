سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية البرتغالية: أى قرار ضد حل الدولتين بفلسطين مرفوض







كتب أيمن رمضان

قالت تيريزا ريبيرو، سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية البرتغالية، إن موقف بلادها من القضية الفلسطينية واضح وقائم على أساس حل الدولتين، وتابعت: "الموقف فى فلسطين صعب للغاية ونحن حريصون بشأن حل الدولتين وأى حل أخر خلاف ذلك لن يخدم السلام الذى نريده للمنطقة".

وأضافت سكرتيرة الدولة للشئون الخارجية البرتغالية، خلال حوارها مع فضائية "extra news"، قائلة: "نحن نتشارك بشكل كامل مع العالم العربى هذه المنهجية.. بالنسبة لنا أى تحرك أو أى قرار يمكن أن يخلق معقوات لحل الدولتين ليس حلاً جيداً ولسيت خطوة جيدة نتخذها".