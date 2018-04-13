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سفر وعودة 1170 مصريا وليبيا و222 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:32 م
سفر وعودة 1170 مصريا وليبيا و222 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم -أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1170 مصريا وليبيا و222 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 956 إلى الجانب الليبى، بينهم 211 مصريا و745 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 214 بينهم 189 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و25 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 391 ألفا و101 مصريا.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 117 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 105 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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