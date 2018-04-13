روسيا: علاقة الأسد قبل الأزمة كانت قوية مع واشنطن ولندن وليس موسكو

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ‘ن علاقة الرئيس السورى بشار الأسد قبل الأزمة كانت قوية مع كل من واشنطن ولندن وليس موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن زاخاروفا قولها "قبل نزع السلاح الكيميائى كان الأسد الصديق الأفضل ليس لموسكو لكن لواشنطن ولندن"، ضاربة مثل بذلك "كيرى وزير الخارجية الأمريكى السابق عندما كان يعمل فى مجلس الشيوخ، كان على علاقة ودية مع الأسد".

وأضافت :"الأسد قضى معظم حياته فى بريطانيا، إنه رجلكم أكثر مما هو رجلنا".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتهم الغرب النظام السورى بشن هجوم باستخدام السلاح الكيميائى فى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، فيما فندت الخارجية الروسية هذه المزاعم.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى، فى سبتمبر عام 2013، قرارا ينص على إتلاف جميع ترسانات الأسلحة الكيميائية فى سوريا، وذلك فى إطار مبادرة تم إطلاقها من قبل السلطات الروسية.. وفى العام 2014 تم نقل وإتلاف نحو 1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا، فى عملية شاركت فيها 9 دول، من بينها روسيا.