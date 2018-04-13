تنفيذ 60 قرار إزالة فى حملة مكبرة بالمنوفية

تنفيذ 60 قرار إزالة فى حملة مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 13 أبريل 2018 07:49 م
حملات إزالة -أرشيفية
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قامت مديرية أمن المنوفية، بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة قيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و31 قرار تعدى على منافع الرى، و3 قرارات تعدى على منافع الصرف، و3 قرارات تعدى على منافع حماية النيل، كما تم تنفيذ قرارين تعدى على منافع السكة الحديد بإجمالى فدان وقيراط، بمساحة 4539 متر تقريباً، وتم تحرير المحاضر اللازمة.
كما تمكنت الحملة من تنفيذ 19 قرار وحدة محلية و9 أحكام قضائية.
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