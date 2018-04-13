تفاصيل ضبط مسئول مشتريات مستشفى طهطا العام بتهمة استيلائه على 213 ألف جنيه







سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة للوجه القبلى برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط مسئول مشتريات مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج لقيامه بشراء وتوريد العديد من المستلزمات الطبية بالأمر المباشر وتوريدها للمستشفى بقيمة أعلى من القيمة السوقية بإجمالى بمبلغ 213,899 جنيها.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، ورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام مسئول مشتريات مستشفى طهطا العام، ومقيم بمحافظة سوهاج باستغلال موقعة الوظيفى خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى مايو 2017، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بشراء وتوريد العديد من المستلزمات الطبية وتأكد ذلك بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بفحص الواقعة وتوصلت المعلومات والتحريات قيام المدعو عبدالستار.ب.ع، 55 سنة، مسئول مشتريات مستشفى طهطا العام، ومقيم بمحافظة سوهاج باستغلال موقعة الوظيفى خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى مايو 2017، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بشراء وتوريد العديد من المستلزمات الطبية بالأمر المباشر لمستشفى طهطا العام بالمخالفة للقانون، وذلك بتقديمه عروض أسعار لبعض الشركات غير المسجلة بسجل الموردين بالمستشفى لتوريد الأصناف المشار إليها وبقيمة أعلى من مثيلتها بالسوق، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بمبلغ 213,899 فرق أسعار شراء تلك الأصناف بالزيادة عن مثيلتها بالسوق.

وتبين أن الشركة التى تمت منها عملية الشراء غير مقيدة بسجل الموردين وليس لها سابقة تعامل مع المستشفى وتأكد ذلك بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وكذا تقرير لجنة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بسوهاج، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

تم ضبط المتهم المذكور، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وبالعرض على النيابة المختصة قرر المستشار عمرو الأنصارى رئيس نيابة طهطا تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم خلال الفترة المبينه بالتحريات الخاصة بالأموال العامة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.