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تحرير 1421 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:44 م
تحرير 1421 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1421 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 370 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و62 مخالفة إزالة ملصقات و71 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و151 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و46 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 38 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41  رخصة لمخالفة البيئة و 104 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و41 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 193 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 58 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و53 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و43 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و53 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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