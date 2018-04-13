انعقاد المؤتمر الدولى التاسع للتنمية بالوطن العربى فى جامعة أسيوط الأحد







أسيوط - محمود عجمى

تشهد جامعة أسيوط الأحد القادم، انطلاق أعمال المؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور خالد محمد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط صرح بذلك الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس المؤتمر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يناقش عدة محاور هامة تتضمن الملوثات البيئية، التغيرات المناخية، البيئة والإعلام، التشريعات البيئية، الكوارث البيئية، التنوع البيولوجى، ادارة المخلفات، المجتمعات السكانية والبيئة، إدارة الموارد المائية، التصحر واستصلاح الأراضى، دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى العمل البيئى، نظم المعلومات الجغرافية والبيئية، البيئة وصحة المجتمع، الطاقة والبيئه، سلامة الغذاء والبيئة، الفنون والبيئة، ومحاور أخرى متعلقة بالتنمية البيئية.

من جانبه أوضح الدكتور ثابت عبد المنعم أن المؤتمر يناقش أكثر من 130 بحثا، كما يقام على هامش المؤتمر معرضاً للشركات والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمامات البيئية فى مختلف المجالات مثل تصنيع معدات وأدوات إعادة تصنيع المخلفات، أجهزة قياس ومتابعة التلوث، أجهزة التحكم المختلفة للتلوث، أجهزة ومعدات معالجة المياه، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجال البيئة حيث يشارك فى المؤتمر إلى جانب مصر 13 دولة عربية وأجنبية تضم ألمانيا واليمن وفلسطين والعراق وتونس والسودان والسعودية وسوريا والجزائر والإمارات والبحرين وليبيا والمغرب.