انطلاق مهرجان مشاروعات تخرج طلاب الإعلام التربوى بجامعة طنطا غدا

الغربية - أحمد زيادة

ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا تحت إشراف الدكتورة علياء رمضان رئيس القسم، غدًا السبت المهرجان السنوى لعرض مشروعات التخرج لطلاب القسم بشعبيته الصحافة والمسرح، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح الغد بالكلية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة علياء رمضان، رئيس القسم، فى تصريحات صحفية، أن المهرجان يشمل عرض مشروعات التخرج، مشيرة إلى تنوع تلك المشروعات ما بين صحف مطبوعة و أفلام تسجيلية وتقارير إخبارية وتحقيقات إذاعية وتليفزيونية وأعمال مسرحية تتناول صنوف مختلفة من المضامين الإعلامية الهادفة، التى ترسخ مبادئ الإعلام التربوى وتؤكد على دوره الرائد فى الارتقاء بالمجتمع المصرى والنهوض به.