انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للإعلام السياحى بالإسكندرية بمشاركة ١٥ دول

أطلق الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة، فاعليات الملتقى العربى العاشر للإعلام السياحى بمشاركة 15 دولة عربية، والذى يقام تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة الإسكندرية.

والتقى المحافظ بوفد الملتقى المكون من الصحفيين والإعلاميين العرب من دول السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق، وذلك فى زيارة من الوفد لإلقاء الضوء على المقومات السياحية بمحافظة الإسكندرية ترويجا وتشجيعا للسياحة بها، وذلك بحضور الدكتور سلطان اليحيائى رئيس المركز العربى للإعلام السياحى، واللواء أحمد حجازى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعلى المنسترلى رئيس غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بالسياحة بالمحافظة.

وفى كلمته رحب المحافظ بجميع أعضاء الوفد على أرض الإسكندرية متمنيا لهم زيارة موفقة، وأكد على دور الإعلام المؤثر والهام فى دعم العمل العام وإظهار مقومات النجاح بالدولة، وخاصة دور الإعلام السياحى لإلقاء الضوء بصورة إيجابية لدعم السياحة بالمحافظة، وقال المحافظ أن الإسكندرية لها تأثير قوى على الجميع فهى مدينة متفردة على المستوى العالمى والدولى، وبها العديد من المقومات السياحية القوية فهى تضم جميع أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية وبها العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليا على دعم سياحة المؤتمرات ودعم السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات الطبية وجعل الإسكندرية مركزًا متميزًا للسياحة العلاجية.

وأضاف المحافظ أننا نواجه بعض التحديات فى مجال السياحة، ومنها الازدحام المرورى، إذ تعد الإسكندرية مقصد لجميع انواع السياحة الداخلية والخارجية، مؤكدًا على أننا نعمل على إيجاد أفكار غير تقليدية لتنمية المجال السياحى، ووضع آليات عملية لتنفيذ تلك الأفكار.

وأكد المحافظ حرصه على الاستثمار السياحى ودراسة فرص تنميته وتطويره، مشيرًا إلى أنه تم عقد مؤتمر سياحى خلال شهر مارس تحت عنوان "السياحة.. المشكلة والحل" بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون فى مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة، وناقش المؤتمر أهم المعوقات أمام صناعة السياحة حاليا وآليات خروج هذه الصناعة المهمة من النفق المظلم، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات السياحية بالمحافظة.

وخلال الملتقى استمع المحافظ إلى جميع اقتراحات واستفسارات الإعلاميين العرب الخاصة بمستجدات وتطوير السياحة بالإسكندرية، ودارت حلقة نقاش واسعة عن المواضيع التى من شأنها الارتقاء بمستوى السياحة، وأكد المحافظ خلال تلك المناقشات على دعم تطوير مطار برج العرب والمنطقة المحيطة به ورفع السعة الإجمالية للركاب، والعمل على دعم التسويق الإلكترونى للسياحة بالإسكندرية وإنشاء قاعدة بيانات سياحية للمحافظة، وكذا التركيز على التسويق السياحى والتوعية السياحية والمشاركة فى المؤتمرات السياحية الدولية وتشجيع التسويق الإلكترونى للسياحة.

من جانبه؛ أكد رئيس المركز العربى للإعلام السياحى أن تلك الزيارة من وفد الصحفيين العرب جاءت للإطلاع على المستجدات التى من شأنها تطوير المقومات السياحية.

وأوضح اليحيائى، أن المركز العربى للإعلام السياحى داعم وبقوة لتنشيط السياحة فى مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، مشيرًا إلى الدور الكبير للمركز للمشاركة فى تنمية السياحة إلى جانب المؤسسات السياحية، مضيفًا أن جميع الإعلاميين المتواجدين اليوم هم من المتخصصين فى قطاع الإعلام السياحى، وأشاد بالمستوى الذى وصلت إليه الإسكندرية فى مجال السياحة، والتى ظهرت من خلال زيادة نسبة الاشغال الكبيرة بالفنادق، الأمر الذى يؤكد على الاستراتيجية الجيدة المتبعة لتنمية المجال السياحى بها، والجهد المبذول من قبل جميع المعنيين بالسياحة بالإسكندرية.

ونوه بأهمية المركز فى العمل السياحى من خلال تدشين عدد من المراكز الإعلامية السياحية فى أغلب الدول العربية، والتى تعمل بالتعاون مع الهيئات السياحية وبرامجها المختلفة من خلال إعلام سياحى متخصص ومتطور يهتم بالترويج للبرامج السياحية فى الدول العربية.

وفى نهاية إطلاق الفاعليات، قام المحافظ بتدشين هاشتاج زوروا_الإسكندرية_المذهلة على مواقع التواصل الإجتماعى، والذى دعا إليه الدكتور سلطان اليحيائى رئيس المركز العربى للإعلام السياحى، ودعا جميع الإعلاميين العرب المتواجدين بالملتقى بتبنى نشر هذا الهاشتاج على أوسع نطاق.