انطلاق أسبوع أفلام جوته وعروض لأفلام ألمانية وعربية بالإسكندرية

انطلاق أسبوع أفلام جوته وعروض لأفلام ألمانية وعربية بالإسكندريةالجمعة، 13 أبريل 2018 12:31 ص
معهد جوتة
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انطلقت مساء اليوم فعاليات أسبوع أفلام جوته بالإسكندرية بحضور عدد كبير من الجمهور من الشباب وكبار السن الذين حرصوا علي حضور العروض .
وافتتح الأسبوع بعرض الفيلم الالماني " من لاشيء " من اخراج " فاتح اكين " واعقبه عرض الفيلم المصري " عندي صورة " وهو فيلم وثائقي مترجم الي الانجليزية .
وأعقب الفيلم المصري ندوة مع صناعه عرضوا خلالها فكرته حول اهم كومبارس في السينما المصرية "مطاوع عويس الذي عمل مع ألمع النجوم منهم فريد شوقي وفاتن حمامة وعمر الشريف.
وأوضحت مدير معهد جوته بالاسكندرية " تيكلا فورش امباريا " أن الاسبوع يضم باقة من الافلام الالمانية المعاصرة والوثائقية بالاضافة الي الافلام العربية والعروض الاولي .
واشارت الي ان فعاليات العروض تستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل وتتناول الافلام موضوعات وقضايا مختلفة .
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