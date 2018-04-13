الكرملين: بوتين يحذر ماكرون من أى عمل "متهور وخطير" فى سوريا







أ ف ب

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجمعة، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون من أى "عمل متهور وخطير" فى سوريا قد يترك "تداعيات لا يمكن توقعها"، وذلك بعد تهديد الغربيين برد عسكرى على هجوم كيميائى مفترض.

وقال الكرملين فى بيان إثر اتصال هاتفى بين الرئيسين "من الضرورى تجنب أى عمل متهور وخطير يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة قد تكون له تداعيات لا يمكن توقعها".