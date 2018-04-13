الكرملين: بوتين يحذر ماكرون من أى عمل "متهور وخطير" فى سوريا

الكرملين: بوتين يحذر ماكرون من أى عمل "متهور وخطير" فى سورياالجمعة، 13 أبريل 2018 03:23 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
إضافة تعليق
حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجمعة، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون من أى "عمل متهور وخطير" فى سوريا قد يترك "تداعيات لا يمكن توقعها"، وذلك بعد تهديد الغربيين برد عسكرى على هجوم كيميائى مفترض.
وقال الكرملين فى بيان إثر اتصال هاتفى بين الرئيسين "من الضرورى تجنب أى عمل متهور وخطير يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة قد تكون له تداعيات لا يمكن توقعها".
إضافة تعليق
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة