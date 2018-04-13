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الجمعة، 13 أبريل 2018 03:49 م
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القبض على 3 سوريين فى ألمانيا للاشتباه بصلتهم بالإرهاب

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:45 م
القبض على 3 سوريين فى ألمانيا للاشتباه بصلتهم بالإرهاب الشرطة الألمانية


برلين (أ ش أ)
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ألقت الشرطة الألمانية القبض على 3 سوريين فى ولاية "زارلاند" غربى البلاد؛ للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب.

وأعلن الإدعاء العام فى مدينة كوبلنتس ورئاسة الشرطة فى ولاية زارلاند اليوم الجمعة، أن وحدات شرطية خاصة ألقت القبض على السوريين الثلاثة فى منطقة "زارلويس" أمس.

وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية أن الثلاثة ظهروا فى مشاهد على الإنترنت وهم يحملون قنابل يدوية، وأسلحة، مشيرة إلى أن فريق التحقيق برئاسة الإدعاء العام كان يحقق منذ أكتوبر 2017 حول نشاط الأشخاص الثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الثلاثة حاول تجنيد أشخاص من ألمانيا للقتال فى سوريا، مع جماعة أحرار الشام المصنفة كجماعة إرهابية، فيما كان الاثنان الآخران يقاتلان ضمن تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويذكر أن المشتبه بهم كانوا قد طلبوا اللجوء إلى ألمانيا عام 2015 كلاجئين هاربين من الحرب الأهلية في سوريا.

 


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