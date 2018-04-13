الطيران الإسرائيلى يحلق على مستوى متوسط جنوبى لبنان

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حلق الطيران الحربى الإسرائيلى على مستوى متوسط فى منطقة مرجعيون جنوبى لبنان .

وأفادت بذلك قناة "سكاى نيوز بالعربية" اليوم الجمعة دون أن تورد المزيد من التفاصيل فى هذا الخصوص.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أعلن، فى مستهل جلسة الحكومة مؤخرا، اعتزام بلاده رفع شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، بسبب اعتدائها المتكرر على سيادة الدولة اللبنانية.