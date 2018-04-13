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الجمعة، 13 أبريل 2018 12:38 م
خالد صلاح
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الطيران الإسرائيلى يحلق على مستوى متوسط جنوبى لبنان

الجمعة، 13 أبريل 2018 11:49 ص
الطيران الإسرائيلى يحلق على مستوى متوسط جنوبى لبنان الطيران الإسرائيلى


أ ش أ
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حلق الطيران الحربى الإسرائيلى على مستوى متوسط فى منطقة مرجعيون جنوبى لبنان .

وأفادت بذلك قناة "سكاى نيوز بالعربية" اليوم الجمعة دون أن تورد المزيد من التفاصيل فى هذا الخصوص.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أعلن، فى مستهل جلسة الحكومة مؤخرا، اعتزام بلاده رفع شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، بسبب اعتدائها المتكرر على سيادة الدولة اللبنانية.

 

 

 


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