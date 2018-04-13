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السكرتير المساعد للإسماعيلية يفتتح مسجد بقرية هويس مركز فايد

الجمعة، 13 أبريل 2018 02:59 م
السكرتير المساعد للإسماعيلية يفتتح مسجد بقرية هويس مركز فايد مسجد قرية الهويس


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية نيابة عن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بإفتتاح مسجد " آل نجم الدين " بعزبة أبو ربيع بقرية هويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، والذي أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 300 مترا مربعا، وبتكلفة بلغت مليون جنيها ويضم مصلى للسيدات ومكتبة لتحفيظ القرآن الكريم .

ورافق السكرتير العام للمحافظة خلال الإفتتاح كل من أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والنائبان المستشارعبد الفتاح عبد الله، وأحمد سعيد شعيب عضوا البرلمان عن الاسماعيلية، ومحمد صالح رئيس الوحدة المحلية لقرية سرابيوم وعدد كبيرمن قيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قام سكرتير عام المحافظة المساعد ومرافقوه من القيادات بأداء شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ جمال صقر مدير عام ادارة أوقاف مركز ومدينة فايد والتى أشار خلالها الى فضائل شهر رجب والدروس المستفادة والعبر من رحلة الإسراء والمعراج للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .


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