السفارة الروسية ببريطانيا: موسكو قلقة من قرار لندن اتخاذ إجراء بسوريا

السفارة الروسية ببريطانيا: موسكو قلقة من قرار لندن اتخاذ إجراء بسورياالجمعة، 13 أبريل 2018 02:54 م
سوريا - أرشيفية
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قالت السفارة الروسية في بريطانيا اليوم الجمعة، إن موسكو قلقة من قرار وزراء بريطانيين أمس الخميس، اتخاذ إجراء فى سوريا قائلة إن التقارير عن خطط شن هجوم عسكرى هى بمثابة تحرك "متهور" من جانب لندن.
وقالت السفارة فى بيان إن المسئولين الروس الذين زاروا مدينة دوما السورية، وهى الموقع الذى تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه شهد هجوما بأسلحة كيماوية، لم يعثروا على أثار لأى مواد كيماوية.
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