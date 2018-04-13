video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 01:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التشيكى: لا أعتقد فى نشوب صراع عسكرى بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:08 ص
الرئيس التشيكى: لا أعتقد فى نشوب صراع عسكرى بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا ميلوش زيمان الرئيس التشيكى


موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس التشيكى ميلوش زيمان ، الخميس ، بأنه لا يعتقد بإمكانية نشوب صراع عسكرى بين روسيا والولايات المتحدة بسبب سوريا.

وقال ميلوش ، فى مقابلة أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، " فقط مختل عقليا يمكنه إطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا ، هذا الرجل المجنون قد يكون مجرد أى جنرال أمريكى أو روسي".

وفى هذا الصدد ، أعاد الرئيس التشيكى إلى الأذهان قصة أحد هؤلاء الجنرالات - وزير الدفاع الأمريكى جيمس فورستال الذى ، كما قال زيمان ، كان مرتعبا فى السابق من إمكانية نشوب صراع محتمل مع الاتحاد السوفييتى لدرجة أنه دخل أولاً مستشفى المجانيين ، ثم ألقى بنفسه فى مايو من عام 1949 من نافذة هذا المستشفى مع صرخة "الروس قادمون!".

هذا ، وتوعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، فى تغريدة على حسابه الرسمى فى (تويتر) ، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية ، داعيا روسيا للاستعداد لصدها ، والتوقف عن دعم الرئيس السورى بشار الأسد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب ينهى اجتماعه بفريق الأمن القومى دون التوصل لقرار بشأن سوريا

روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الجمعة بشأن سوريا

ترامب والبنتاجون وبينهما سوريا.. الرئيس الأمريكى: الضربة على دمشق قد تكون قريبا جدا.. ووزارة الدفاع: لم نتخذ قرار التدخل عسكريا حتى الآن ..ومحللون: مواقف كبار المسئولين الأمريكيين من الأزمة السورية ليست متطابقة

سفير روسيا بالأمم المتحدة: نحث أمريكا وحلفاءها عدم القيام بعمل عسكرى فى سوريا

الرئيس التشيكى

التشيك

أخبار التشيك

صراع عسكرى

روسيا

أمريكا

سوريا




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة