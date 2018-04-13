الثقافية المصرية الإيطالية تنظم البينالى الدولى الرابع للترميم المعمارى والحضرى

تنظم المؤسسة الثقافية المصرية الإيطالية " ANPIEMED- بالإسكندرية – مصر" بالتعاون مع المركز الدولى للتوثيق والحفاظ على التراث (CICOP - بفلورانسا- ايطاليا) ، البينالى الدولى الرابع للترميم المعمارى والحضرى BRAU4 ، فى الفترة من 15 أبريل 2018 حتى 30 أبريل 2018، والذى تستضيفه مصر لأول مرة وتشارك فى فاعلياته عدة جامعات حكومية وخاصة، وجمعيات أهلية، وجهاز التنسيق الحضارى.

كما يحظى البينالى برعاية جهات دولية، هى مكتب اليونسكو (UNSCO) – روما، والمجلس الدولى للمتاحف ICOMOS – روما، و وزارة الخارجية الايطالية، بالإضافة إلى الرعاية المصرية محافظة الإسكندرية، ووزارة الثقافة.



وعلى مدى أسبوعين، تقوم المؤسسة الثقافية المصرية الإيطالية ANPIEMED بتنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية عن التراث السكندرى وكلها مفتوحة للجمهور، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات، تضم ندوات، وملتقيات، وعروض فنية نستعيد من خلالها الصورة الكلاسكية للمدينة زمن العشرينات والتلاتينات.

ويتم افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى "التراث الثقافى المختفى تحت البحر، تحت الأرض بين المبانى" والذى يعقد لأول مرة فى مصر فى متحف الفنون الجميلة- بمنشأه- أمام الاستاد-الإسكندرية من 28-30 أبريل 2018 بالقاعة الرئيسة، الساعة الثانية عشرة ظهراً، بحضور محافظ الإسكندرية ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والعلمية.

