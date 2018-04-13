التعدى على فرد أمن وعاملة نظافة بمستشفى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تعدى حداد وشقيقه على فرد أمن وعاملة نظافة بالضرب، وأحدثا به إصابات متفرقة على إثر مشادة كلامية أثناء زيارتهم لأحد المرضى بمستشفى الصدر بميت خلف دئرة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة حادة ووقوع مصابين داخل مستشفى الصدر الكائنة بقرية ميت خلف دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول “ع، ف. ع “24 سنة، حارس أمن بالمستشفى، ومقيم قرية المصيلحة دائرة المركز مصاباً بكدمة بالشفة السفلية، و"س، س. م" 33 سنة، عاملة نظافة بالمستشفى مصابه بجرح بالرأس، ومقيمة قرية سلكا دائرة المركز.

وطرف ثانى "ا، ف. ع"51 سنة، وشقيقه "ى" 30 سنه، حداد مسلح ومقيمان قرية أم خنان دائرة مركز قويسنا، وبسؤال الطرف الأول أتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات على إثر مشادة كلامية بينهما بالمستشفى أثناء زيارة أحد أقارب الطرف الثانى.

وبمواجهة الطرف الثانى اعترف بما نسب إليه تحرر عن ذلك المحضر رقم 5064 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل الطرف الثانى بضمان مالى قدرة 3000 جنيها لكل منهم، وسددوا الضمان المالى.