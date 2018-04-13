"التجمع" بالدقهلية يدعو إلى تعميم حملة قاطع منتجات تركيا بكل شوارع مصر

"التجمع" بالدقهلية يدعو إلى تعميم حملة قاطع منتجات تركيا بكل شوارع مصرالجمعة، 13 أبريل 2018 08:08 م
حملة قاطع المنتجات التركية
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قال محمد حسنين أمين حزب التجمع بدكرنس فى محافظة الدقهلية، إنه يجب أن تجوب حملة مصر أقوى كل شوارع البلاد، لكى توضح للشعب الممارسات التركية والقطرية، والتوغل الموجود فى الدولة المصرية ومحاولة نشر الإرهاب داخل سيناء.
جاء ذلك خلال عقد حملة "مصر أقوى" بحزب التجمع ندوة لمقاطعة المنتجات التركية، وأضاف أن "غالبية الشعب المصرى يتكلم فى أمور بسيطة ولا يعلم ماذا تفعل تركيا وقطر".
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