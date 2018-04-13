video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"التجمع" بالدقهلية يدعو إلى تعميم حملة قاطع منتجات تركيا بكل شوارع مصر

الجمعة، 13 أبريل 2018 08:08 م
"التجمع" بالدقهلية يدعو إلى تعميم حملة قاطع منتجات تركيا بكل شوارع مصر حملة قاطع المنتجات التركية


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

قال محمد حسنين أمين حزب التجمع بدكرنس فى محافظة الدقهلية، إنه يجب أن تجوب حملة مصر أقوى كل شوارع البلاد، لكى توضح للشعب الممارسات التركية والقطرية، والتوغل الموجود فى الدولة المصرية ومحاولة نشر الإرهاب داخل سيناء.
 
جاء ذلك خلال عقد حملة "مصر أقوى" بحزب التجمع ندوة لمقاطعة المنتجات التركية، وأضاف أن "غالبية الشعب المصرى يتكلم فى أمور بسيطة ولا يعلم ماذا تفعل تركيا وقطر".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب التجمع ينظم مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حزب التجمع

حملة مصر اقوي




لا تفوتك
"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج

قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الزمالك يطالب عبد الله السعيد بالصمت فى رسالة خاصة

الزمالك يطالب عبد الله السعيد بالصمت فى رسالة خاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة