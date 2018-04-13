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الجمعة، 13 أبريل 2018 06:55 م
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التجمع الإعلامى الفلسطينى يحذر من نوايا إسرائيلية مبيّتة لقتل الصحفيين

الجمعة، 13 أبريل 2018 05:55 م
التجمع الإعلامى الفلسطينى يحذر من نوايا إسرائيلية مبيّتة لقتل الصحفيين عنف قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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حذر التجمع الإعلامى الفلسطينى من وجود نوايا إسرائيلية مبيّتة لقتل الصحفيين الفلسطينيين، بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم الكبير والواضح فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال لإسرائيلي.

وأعرب التجمع - فى بيان اليوم الجمعة - عن إدانته الشديدة لاستمرار سياسة الاستهداف الإسرائيلى للصحفيين خلال ممارسة دورهم النضالى والوطنى فى تغطية فعاليات مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واعتبر التجمع الإعلامى أن استهداف الصحفيين بالأعيرة النارية، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بحالات اختناق بالغازات السامة، يأتى فى سياق الجريمة المنظمة التى تقترفها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.

 


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التجمع الإعلامى الفلسطينى

إسرائيل

الصحفيين

الاحتلال

غزة




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