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التأمين الصحى ببنى سويف: استبدلنا اللحوم المرفوضة بكمية من الدواجن للمرضى

الجمعة، 13 أبريل 2018 10:03 م
التأمين الصحى ببنى سويف: استبدلنا اللحوم المرفوضة بكمية من الدواجن للمرضى مستشفى بنى سويف


بنى سويف : هانى فتحى
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أصدر الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، بيانًا إعلاميًا لتوضيح حقيقة ما تم نشره بشأن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بمطبخ المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، إن ما حدث هو نتاج المرور اليومى من الطب البيطرى على مطبخ المستشفى، تنفيذًا للتعاقد المبرم بيننا منذ سنوات، لمتابعة وفحص اللحوم التى يوردها المتعهد لمطبخ المستشفى، قبل تصنيعها وتقديمها فى صورة وجبات غذائية للمرضى والعاملين، مؤكدا أن طبيبة مديرية الطب البيطرى حضرت صباحًا للمستشفى لفحص اللحوم الموردة، كما هو معتاد يوميًا وبعد قيامها بعملية الفحص والمراجعة، رفضت قبول اللحوم من متعهد التوريد.

وأضاف مدير المستشفي، أن طبيبة الطب البيطرى أخطرت المديرية بالواقعة وكذلك مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إعدام كمية اللحوم المرفوضة، وتم إستبدال الوجبة بـ"الدواجن" بدلًأ من اللحوم، وتم فحصها أيضًا كما هو متبع يوميًا قبل تقديمها للمرضي.

وأوضح يحيى، أن أغذية المرضى والعاملين، تقوم بتوريدها إحدى المؤسسات المتخصصة فى مجال توريد وتجهيز الأغذية، فى صورة "وجبات مجهزة" حسب النظام الغذائى لكل حالة مرضية، بناءًا على تعاقد سنوى، لافتًا إلى أن واقعة رفض أصناف واستبدالها ليست هى الواقعة الأولى وهذا إجراء طبيعى معمول به فى غالبية المنشأت الطبية الحكومية والخاصة.


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