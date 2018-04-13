الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبى يحتاجون إلى مساعدات إنسانية







(أ ف ب)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليونا ومئة الف ليبى فى حاجة لمساعدات إنسانية مؤكدة حاجتها إلى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.

وجاء فى بيان عن المنظمة صدر الخميس فى تونس أن "1,1 مليون ليبى يحتاجون الى مساعدات انسانية" من نازحين ولاجئين إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة فى البلاد.

وكشفت المنظمة أنها فى حاجة إلى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج وتقديم المساعدة الإنسانية والإحاطة باللاجئين والنازحين.

وبحسب إحصاءات المنظمة فى الشهرين الأخيرين هناك أكثر من 165 ألف نازح داخل ليبيا فى حين تمكن 341 الف ليبى من العودة إلى منازلهم، كما يوجد فى ليبيا 51,5 ألف مهاجر.