الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبى يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبى يحتاجون إلى مساعدات إنسانيةالجمعة، 13 أبريل 2018 12:00 ص
أطفال ليبيا
إضافة تعليق
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليونا ومئة الف ليبى فى حاجة لمساعدات إنسانية مؤكدة حاجتها إلى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.
وجاء فى بيان عن المنظمة صدر الخميس فى تونس أن "1,1 مليون ليبى يحتاجون الى مساعدات انسانية" من نازحين ولاجئين إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة فى البلاد.
وكشفت المنظمة أنها فى حاجة إلى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج وتقديم المساعدة الإنسانية والإحاطة باللاجئين والنازحين.
وبحسب إحصاءات المنظمة فى الشهرين الأخيرين هناك أكثر من 165 ألف نازح داخل ليبيا فى حين تمكن 341 الف ليبى من العودة إلى منازلهم، كما يوجد فى ليبيا 51,5 ألف مهاجر.
إضافة تعليق
فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه
منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة