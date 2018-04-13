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افتتاح دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة 15 بتربية المنوفية

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:01 م
افتتاح دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة 15 بتربية المنوفية جانب من الدورة


المنوفية - محمود شاكر
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افتتح الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية جامعة المنوفية، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار، اليوم الجمعة، دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الخامسة عشرة من المتدربين.
 
استكملت المجموعة الرابعة عشرة فعالياتها لليوم الثانى وتنفيذ لورشة عمل عن استراتيجية لعب الأدوار لجذب الدارسين لفصول محو الأمية فى ضوء مراعاة الخصائص النفسية للمتعلمين الكبار ودوافعهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، تحت إشراف الدكتورة حنان الجمال الأستاذة بقسم علم النفس بكلية التربية.

 


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