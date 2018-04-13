افتتاح دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة 15 بتربية المنوفية

افتتاح دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة 15 بتربية المنوفيةالجمعة، 13 أبريل 2018 04:01 م
جانب من الدورة
إضافة تعليق
افتتح الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية جامعة المنوفية، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار، اليوم الجمعة، دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الخامسة عشرة من المتدربين.
استكملت المجموعة الرابعة عشرة فعالياتها لليوم الثانى وتنفيذ لورشة عمل عن استراتيجية لعب الأدوار لجذب الدارسين لفصول محو الأمية فى ضوء مراعاة الخصائص النفسية للمتعلمين الكبار ودوافعهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، تحت إشراف الدكتورة حنان الجمال الأستاذة بقسم علم النفس بكلية التربية.
إضافة تعليق
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة