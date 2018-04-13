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الجمعة، 13 أبريل 2018 12:08 ص
خالد صلاح
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الميمون فى بنى سويف

الجمعة، 13 أبريل 2018 12:00 ص
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الميمون فى بنى سويف خصومة ثأرية - أرشيفية


بنى سويف : هانى فتحى
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة باشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف والعميد ممدوح أبوزيد مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية ، والعميد محمود حاتم مفتش مباحث قسم شرطة الواسطى ، والمقدم محمود الشريف رئيس مباحث الواسطى ، والنائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى ، فى إنهاء خصومة ثارية بين عائلتىن بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة .
 
وتعود الواقعة الى نشوب مشاجرة منذ 6 أشهر بين عائلتى  " العشماوية ، و"الوزايزة" بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة ، نتج عنها مصرع اثنين من العائلتين فى مشاجرة فيما بينهما بسبب خلافات الجيرة واصابة العديد من الطرفين.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية والشعبية فى عقد العديد من جلسات التفاوض وقناع الطرفين على التصالح الذى قبله الطرفين ، وتم الاتفاق على انهاء الخصومة الثارية بين العائلتين والتوقيع على شرط جزائى بقيمة " 3 مليون جنية " لكل من يخل بشرط الصلح على انهاء الخلافات بينهما .
 
واقيم مساء  اليوم سردق عزاء بمركز شباب القرية اخذ فيه شباب العائلتين واجب العزاء  فى فقيدهما من ابناء القرية فى حضور كبار العائلات والمشايخ والعمد بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية الميمون والدكتور محمد عبد الظاهر الاستاذ بكلية الحقوق جامعة بنى سويف .
 
 

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