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إنشاء مدينة شبابية ورياضية على مساحة 11 فدان بالداخلة بالوادى الجديد

الجمعة، 13 أبريل 2018 06:01 م
إنشاء مدينة شبابية ورياضية على مساحة 11 فدان بالداخلة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه ناقش مع  المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان الوزارة آلية الاستفادة من الأرض المخصصة لإنشاء مدينة شبابية ورياضية بمركز الداخلة والتى تبلغ مساحتها 11 فدانا من خلال إنشاء نزل شباب جديد بها ومركز شباب وملاعب متعددة الأغراض ضمن خطة الوزارة الرامية لإتاحة فرصة الممارسة الرياضية للنشء والشباب في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الزملوط فى بيان له أنه تم أيضا استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير البنية التحتية بمراكز شباب وأندية الوادي الجديد وجهود الوزارة فيما يخص تطوير مجموعة من مراكز الشباب بالوادى الجديد وإنشاء ملاعب كرة قدم خماسية بها، ودعم مضمار الهجن ورفع كفاءة نزل الشباب بمدينة الخارجة.

 

 


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