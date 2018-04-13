إقبال متوسط قى انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للبيطريين بدمياط

إقبال متوسط قى انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للبيطريين بدمياطالجمعة، 13 أبريل 2018 01:04 م
اللجنة المشرفة على الانتخابات
إضافة تعليق
تجرى، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين بجميع مقار النقابات الفرعية لنقابة الأطباء البيطريين بالمحافظات.
ويتنافس 22 مرشحا فوق السن لأكثر من 15 عاما لاختيار 3 أعضاء، ويتنافس 24 مرشحا تحت السن لأقل من 15 عاما لاختيار 3 أعضاء، كما يتنافس 3 أطباء عن قطاع شرق الدلتا لاختيار مرشح واحد فقط وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى.
وتشهد نقابة أطباء البيطريين بدمياط إقبالا متوسطا فى عملية التصويت منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية 1160 عضوا ممن سدد اشتراكات النقابة.
إضافة تعليق
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة