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الجمعة، 13 أبريل 2018 08:28 م
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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فى الأراضى المحتلة

الجمعة، 13 أبريل 2018 07:50 م
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فى الأراضى المحتلة طائرة بدون طيار - أرشيفية


(رويترز)
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قالت سلطات الاحتلال إسرائيل اليوم الجمعة إن طائرة إيرانية بدون طيار أسقطتها فى الأراضى المحتلة فى فبراير كانت مسلحة بمتفجرات وكانت تستهدف تنفيذ هجوم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه بعد تحليل الطائرة "خلص إلى أن الطائرة الإيرانية كانت مسلحة بمتفجرات وكانت مهمتها مهاجمة إسرائيل".

 


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إسرائيل

طائرة إيرانية

دون طيار

الأراضى المحتلة




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