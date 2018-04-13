إسرائيل تعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فى الأراضى المحتلة







(رويترز)

قالت سلطات الاحتلال إسرائيل اليوم الجمعة إن طائرة إيرانية بدون طيار أسقطتها فى الأراضى المحتلة فى فبراير كانت مسلحة بمتفجرات وكانت تستهدف تنفيذ هجوم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه بعد تحليل الطائرة "خلص إلى أن الطائرة الإيرانية كانت مسلحة بمتفجرات وكانت مهمتها مهاجمة إسرائيل".