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إزالة 291 تعدي على أرض زراعية بالشرقية خلال مارس

الجمعة، 13 أبريل 2018 11:30 ص
إزالة 291 تعدي على أرض زراعية بالشرقية خلال مارس ازالة التعديات - ارشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في  إزالة  291 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق مركز الزقازيق ، على مساحة 64 ألف و 32 متر خلال شهر مارس وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية.

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بإعتبارها أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً على تطبيق القانون بكل حسم وقوة لردع المخالفين حرصاً على الموارد العامة للدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

و اوضح في بيان ، انه تمت ازلة  41 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بشنبارة ، وإزالة  39 حالة تعدي بالبناء المخالف تابعة بالوحدة المحلية بأم الزين ، 8 حالات واحدة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالزنكلون ، و 27 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بشيبه ، و 32 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببيشة قايد ، و 35 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببنى عامر ، 4 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالعصلوجي ، و 8 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالشوبك ، و 38 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية ببهنباى ، و14حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببردين ، و 16 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالنخاس .

إضافة إلى  7 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالطيبة , إضافة إلى عدد 2 حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة لمركز الزقازيق ليصل إجمالى عدد حالات التعدي المخالفة بالبناء على الأرض الزراعية إلى 291 حالة بمساحة 64 ألف و 32 متراً.

 


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