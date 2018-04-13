أمن المنوفية يحرر 22 قضية تموينية فى حملة مكبرة

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية لضبط المخالفين والقضاء على ترويج السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار محلات تجارية، 5 قضية عدم وجود شهادة صحية، 4 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية تقرير إنتاج خبز نقص الوزن، و2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تم تحرير 2 قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، شملت القضية رقم 4313 جنح مركز الشهداء لسنه 2018 ضد" ا.ع. ع " 45 سنه، مسئول عن محل بقالة بقرية سرسنا دائرة المركز وتم ضبط طن أرز، والقضية رقم 4314 جنح مركز الشهداء لسنه 2018 ضد " ا.ك. م " 51 سنه، مسئول عن محل بقالة بقرية سرسنا دائرة المركز وتم ضبط 120 كجم مكرونة.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض بيع مواد بناء مجهولة المصدر حملت رقم 8442 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد" م.ش. ح " 36 سنه، مسئول عن مخزن لبيع حديد التسليح بشارع التحرير دائرة المركز، كما تم تنفيذ 7 أحكام غرامات بإجمالى 400 جنيها.