500 رأس من الماشية لتدعيم مشروع الثروة الحيوانية بكفر الدوار

500 رأس من الماشية لتدعيم مشروع الثروة الحيوانية بكفر الدوارالخميس، 12 أبريل 2018 06:31 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
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قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تدعيم مشروع الثروة الحيوانية والنباتية التابع للمحافظة بمنطقة عاداه بكفر الدوار بـ500 رأس من الماشية، نصفها برازيلى والنصف الآخر بلدى بأوزان من 401 إلى 450 كجم و باستثمارات 10 ملايين جنيه بالتعاون مع أحد الشركات العاملة فى الاستثمار الزراعى والحيوانى.
ووجهت محافظ البحيرة بقيام الطب البيطرى بالإشراف على تلك الرؤوس للوصول إلى أعلى معدل فى إنتاجية اللحوم الحمراء.
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