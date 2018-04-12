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وكيل تعليم القليوبية يكرم أوائل التعليم الفنى

الخميس، 12 أبريل 2018 03:14 م
وكيل تعليم القليوبية يكرم أوائل التعليم الفنى تكريم أوائل التعليم الفنى


القليوبية نيفين طه
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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، على أهمية الاستمرار فى تطوير التعليم الفنى ودعمه بما ينعكس على الوطن باعتباره قاطرة النهوض بمصر والدفع بها للأمام .

وأشاد خلال احتفالية تكريم أوائل التعليم الفنى واوائل المسابقات والمتميزين بذلك القطاع التعليمى بالطلاب والمعلمين والمديرين المتميزين والمكرمين وطالبهم بالاستمرار فى التقدم والتطوير لأفكارهم .

و نظمت المديرية بالتعاون مع التعليم الفنى برئاسة المهندس الصادق السيد والعلاقات العامة برئاسة محمد حسن جاد وبحضور عاطف سلامة وكيل المديرية احتفالية لتكريم أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016-2017  واوائل مدرسة مسطرد الثانوية الزراعية المتقدمة للتصنيع الغذائى والحاصلة على المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وكذلك تكريم المدارس الحاصلة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة اوائل الطلاب للتعليم الفنى 2016-2017والطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى مسابقة اوائل الطلاب على مستوى القليوبية وتم تصعيدهم للتصفيات على مستوى الجمهورية وتكريم طلاب التعليم الفنى الملتحقين للدراسة بالجامعة بعد حصولهم على درجات مرتفعة فى امتحانات الشهادات للدبلومات الفنية .

 

 

 

 

 

 


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