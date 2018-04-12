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وفد من وزارة الإسكان يتفقد الموقع الخاص بمحطة مياه أبا بمغاغة

الخميس، 12 أبريل 2018 03:10 م
وفد من وزارة الإسكان يتفقد الموقع الخاص بمحطة مياه أبا بمغاغة وفد وزارة الإسكان


المنيا - حسن عبد الغفار
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قال مجدى نصر رئيس مركز مغاغة بالمنيا، إن الوحدة المحلية استقبلت وفداً من وزارة الإسكان، حيث قام أعضاء الوفد بمعاينة فنية للموقع المتبرع به لقرية أبا لإنشاء محطة مياه بعد تذليل كافة العقبات من أهالى القرية، وشراء الأرض اللازمة.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد العظيم عضو البرلمان، وأحمد راشد، ونور مرزوق نواب رئيس مجلس المدينة، ومحمد أنور رئيس القرية، حيث تم تقديم عقد التبرع بقطعة الأرض لإدارة الأملاك، للسير فى الإجراءات الخاصة بمخاطبة جهاز حماية الأراضى بالمنيا، وجهاز أملاك الدولة .

وأضاف رئيس المركز، فى بيان إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المنفذة لهذه المحطة بواسطة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة.

من جانب أخر، قامت الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدى فى المهد على أرض أملاك رى بمدينة مغاغة، وتحرير محضر حيال المخالفين وتحويل الأمر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الحفاظ على أرض أملاك الدولة، ومنع التعدى على حق من حقوق الشعب.

 

 

 


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